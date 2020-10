Julia Wróblewska dołączyła do tłumu strajkujących na ulicach Warszawy, sprzeciwiających się ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego odnośnie zakazu aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu.

Młoda aktorka na znak swojego protestu opublikowała zdjęcie w charakterystycznym stroju z adaptacji książki "Opowieść Podręcznej":

Julia Wróblewska na protest wybrała się w przebraniu, z ciążowym brzuszkiem i zniczem w ręku.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie orzeczenia za niezgodne z konstytucją prawa do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu zbulwersowała tłumy w całym kraju oraz za granicą. Kobiety oraz wpierający je mężczyźni wyszli solidarnie strajkować przeciwko "nieludzkiemu prawu", które ogranicza ich wolną wolę oraz decydowanie według własnego sumienia.

Ogólnopolski strajk kobiet, który trwa nieprzerwanie od minionego czwartku wsparła także Julia Wróblewska. Na dzisiejszy protest ubrała charakterystyczny strój z serialu "Opowieść Podręcznej".

Tytułowe "podręczne", czyli kobiety w najgorszej sytuacji społecznej, pozbawione wszelkich praw a ich jedynym i najważniejszym zadaniem jest urodzenie dzieci bezpłodnym rodzinom liderów, bez możliwości uzyskania informacji na temat zdrowia płodów, a niejednokrotnie zmuszane również do rodzenia zdeformowanych dzieci.

Wkrótce się dowiemy. Co urodzi Warrena? Dziecko zgodnie z ogólnymi oczekiwaniami? A może co innego, niedziecko, z główką jak szpilka, z psim pyszczkiem, podwójnym ciałem albo dziurą w sercu, albo bez ramion czy z błonami pławnymi u rąk i nóg?... Kiedyś, owszem, potrafili to stwierdzić, za pomocą specjalnych urządzeń, ale teraz zabroniono takich praktyk. Zresztą, co z tego, nawet, gdyby wiedziano. I tak nie można przerwać ciąży, obojętnie jaka jest, trzeba ją donosić do końca - ten fragment książki Margaret Atwood opublikowała Julia pod swoim zdjęciem.