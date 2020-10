Agnieszka Chylińska wspiera protesty kobiet wywołane decyzją Trybunału Konstytucyjnego, w której orzekł za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu. Wokalistka prywatnie jest mamą dwóch "dzieciaków szczególnej troski" i postanowiła nie milczeć na temat aktualnej sytuacji w kraju. Dziś zdecydowała się zabrać głos po raz drugi:

Jej wpis jest bardzo mocny!

Agnieszka Chylińska po raz drugi zabrała głos w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Za pierwszym razem opublikowała poruszające nagranie, w którym opowiedziała na własnym przykładzie, jak wygląda życie z chorymi dziećmi. Wokalistka jest dzielną mamą trójki wspaniałych dzieci: Ryszarda, Estery i Krystyny. Dwoje z nich są "dziećmi szczególnej troski".

Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami i mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci są dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo. Dlatego szczególnie mnie jako mamie jest trudno na to wszystko patrzeć i znosić fakt, że nie dba się o dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne w takim wymiarze, w jakim one powinny być zaopiekowane, a wymusza się na kobietach rodzenie kolejnych chorych dzieci - powiedziała w nagraniu.