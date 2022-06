Julia Wróblewska po terapii została kelnerką! "Dostałam zalecenia, żeby pójść normalnie do pracy"

Bogumiła Wander to jedna z największych ikon polskiej telewizji. Legendarna prezenterka i producentka, która przez lata zachwycała widzów swoją urodą, charyzmą i głosem, dziś nie przypomina samej siebie. Niestety, stan zdrowia gwiazdy, która przebywa w specjalistycznym ośrodku już od dwóch lat, z dnia na dzień ulega pogorszeniu, a ostatnie słowa jej męża - kapitana Krzysztofa Baranowskiego - których udzielił w ostatnim, poruszającym wywiadzie, napawają ogromnym smutkiem. Kiedyś wydawało mi się, że przetrwam każdy życiowy sztorm. Teraz coraz trudniej jest mi w to wierzyć… - mówił w Fakcie. Co dzieje się z Bogumiłą Wander? Krzysztof Baranowski o tragicznym stanie telewizyjnej legendy Tej miłości nic nie było w stanie powstrzymać. Choć kiedy się poznali, oboje mieli rodziny i dzieci, a Krzysztof Baranowski był pewien, że Bogumiła Wander nigdy nie zerwie ze swoją przeszłością, razem postanowili rozpocząć nowe życie. I tak od 15 lat tworzyli jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie, choć kochali się od ponad 40. To trwało moment. Ale wystarczyło, żebym powiedział: »To jest ta kobieta!« - wspominał ich pierwsze spotkanie w „Spowiedzi kapitana" zakochany bez pamięci Krzysztof Baranowski. Niestety, w ich idealnym życiu zaczęły pojawiać się problemy, które dotyczyły zdrowia Bogumiły Wander. Co więcej, były one tak poważne, że mąż nie dawał sobie rady z opieką nad cierpiącą na chorobę Alzheimera gwiazdą i ponad dwa lata temu zadecydował o oddaniu żony do specjalistycznego ośrodka pod Warszawą. Nigdy jednak nie zostawił jej samej. Krzysztof Baranowski cały czas odwiedzał swoją ukochaną, aż do czasu wybuchu epidemii, kiedy to zakazano odwiedzin. Małżeństwo mogło spotkać się dopiero przed...