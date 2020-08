Julia Wróblewska chce wyjechać z Polski! Kolejna gwiazda zdecyduje się na emigrację?

Julia Wróblewska nie widzi przyszłości w naszym kraju! Gwiazda otwarcie przyznaje, że wkrótce pożegna Polskę i zacznie nowe życie w innym miejscu. Czy to oznacza, że porzuci karierę aktorską? Dlaczego zdecydowała się na taki krok?

Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Julia Wróblewska pokazała jak spędza czas z nowym chłopakiem. Ale są zakochani!

Julia Wróblewska planuje wyprowadzkę z kraju. To koniec jej kariery aktorskiej?

Tuż po zakończeniu wyborów prezydenckich 2020 w mediach zaczęły pojawiać się informacje o planowanych przez niektóre gwiazdy wyjazdach z kraju. Wśród osób, które zdecydowały się na taki krok jest między innymi popularna pisarka Manuela Gretkowska, która od razu po ogłoszeniu wyników głosowania, wystawiła swój dom na sprzedaż. Gretkowska niedawno znalazła kupca na swoją posiadłość i już niedługo zacznie przeprowadzkę.

W gronie emigrantów znalazł się także dziennikarz Piotr Grabarczyk, który tuż po tym jak Andrzej Duda ponownie został wybrany na urząd prezydenta przeprowadził się do Barcelony.

Teraz media obiegła informacja, że wyprowadzkę z Polski ma w planach także Julia Wróblewska. Gwiazda w październiku skończy 22 lata, jednak już teraz wie, że Polska nie jest krajem, w którym chce spędzić resztę życia. Młoda gwiazda, którą wszyscy pokochali za rolę uroczej dziewczynki w filmie "Tylko mnie kochaj" już jakiś czas temu wyznała fanom, że nie wyobraża sobie, by dalej żyć w ojczyźnie. Wyjaśniła, dlaczego.

Mentalność ludzi... To nie moja bajka. Nie chcę żyć w państwie pełnym nienawiści, w państwie, w którym religia dyktuje prawo [...] i w którym niektórzy bezrobotni dostają więcej pieniędzy niż ludzie na etacie - odpowiedziała jednej z internautek, Julia Wróblewska.

Julia Wróblewska w rozmowie z Plejadą potwierdziła swoje wcześniejsze słowa i zdradziła, kiedy zamierza opuścić Polskę. Okazuje się, że decyzję o wyprowadzce, podjęła już dużo wcześniej.

Decyzję podjęłam dawno temu. To jest kwestia czasu, bo muszę skończyć studia. Miejsca konkretnie jeszcze nie mam. Miała to być Hiszpania, ale trochę się to pozmieniało. Szukam teraz miejsca - powiedziała aktorka w rozmowie z Plejadą.

Czy to oznacza, że Julii już wkrótce nie zobaczymy w produkcjach filmowych i telewizyjnych? Gwiazda w rozmowie z Plejadą uspokoiła, że nie zamierza porzucać kariery aktorskiej. Jak przyznała "to nie są czasy, że jak ktoś wyjeżdża, to znika".

A wy co myślicie o decyzji Julii Wróblewskiej? Zgadzacie się z 22-letnią aktorką?

Julia Wróblewska zapowiedziała, że po skończeniu studiów wyjedzie z kraju. Na razie jednak nie wie gdzie będzie układać sobie nowe życie.