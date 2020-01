Julia Wieniawa znalazła nową miłość? Wracając z USA, przytulała się w samolocie do... znanego aktora!

W ubiegłym roku rozpadły się jej dwa związki. Czy rok 2020 będzie dla Julii Wieniawy szczęśliwszy? Mówi się, że aktorka znowu jest zakochana – tym razem w Macieju Musiałowskim. Skąd te plotki? Kilka miesięcy temu przyszli razem (w objęciach!) na galę Glamour, a pod koniec grudnia polecieli do Nowego Jorku. Choć świętowali Sylwestra z paczką przyjaciół, Julia wrzuciła na Instagram najwięcej zdjęć z Maciejem (znanym np. z programu "Ameryka Express" w TVN). Kiedy wracali do Polski z Nowego Jorku w samolocie przytulali się do siebie i wyglądali jakby byli parą. Czy tak jest rzeczywiście?

"Maciek jest dla mnie jak brat. Znamy się od dzieciństwa", śmieje się w rozmowie z "Fleszem" Wieniawa.

Aktorzy poznali się zanim jeszcze byli sławni i wcale nie na planie filmowym, ale dzięki swoim rodzicom, którzy już wtedy byli zaprzyjaźnieni. Niedawno Julia i Maciej znów spotkali się w pracy na planie nowego

filmu Jana Kosmasy „Sala Samobójców. Hejter”, w którym Maciej zagrał główną rolę (w kinach zobaczymy film już w marcu 2020 roku). I ponoć właśnie wtedy ich przyjaźń odżyła :)

Ostatnio byli razem w Nowym Jorku.