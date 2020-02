Julia Wieniawa żegna się z serialem "Rodzinka.pl"! "Łamie mi się serce"

Niedawno media obiegła smutna wiadomość dla fanów serialu "Rodzinka.pl". Po prawie 10 latach emisji zadecydowano o zakończeniu realizacji produkcji. Ta informacja jest bardzo smutna nie tylko dla wielbicieli rodziny Boskich, ale także dla aktorów, którzy przez prawie dekadę spotykali się na planie. Julia Wieniawa, która odgrywała w serialu rolę Pauli, zdecydowała się zamieścić wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak pożegnała się z "Rodzinką.pl".

Serial "Rodzinka.pl" zyskał grono fanów, którzy śledzili losy Boskich z uśmiechem na ustach. Kultowe i nietuzinkowe teksty Natalii i Ludwika, a także pozostałych bohaterów bawiły widzów do łez. Niestety na wiosnę zostanie wyemitowany ostatni sezon serialu. Jak poinformowały władze TVP, wpływ na taką decyzję miały przede wszystkim wyniki oglądalności.

Ta wiadomość zaskoczyła nie tylko widzów, ale także aktorów. Julia Wieniawa dołączyła do grona gwiazd, które postanowiły za pomocą mediów społecznościowych pożegnać się z serialem "Rodzinka.pl". Wpis artystki jest naprawdę wzruszający, ponieważ to właśnie od udziału w tej produkcji zaczęła się jej prawdziwa przygoda z aktorstwem.

Moi Kochani, piszę dziś do Was ze smutną informacją. Po 10 wspaniałych latach to już niestety koniec produkcji serialu @rodzinkapl_official 😢 Łamie mi się serce, bo to właśnie od tego serialu zaczęła się moja przygoda z aktorstwem. Bardzo dziękuję całej cudownej ekipie za ten czas. Dziękuję też naszemu reżyserowi Patrickowi Yoce, który wybrał mnie do tej roli na castingu, kiedy miałam 13 lat. Dorastałam na tym planie, więc na zawsze zostanie on w moim sercu. ❤️ - napisała Julia Wieniawa na swoim Instagramie.