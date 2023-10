Julia Wieniawa doskonale bawiła się na koncercie Beyoncé. W pewnym momencie pozwoliła sobie na zachowanie, które mogło nieco zdenerwować zgromadzonych koło niej ludzi. Prawdziwa burza rozpętała się jednak, kiedy mama aktorki opublikowała nagranie z tego momentu w sieci:

Jednak to nie jedyna afera, z która musiała zmierzyć się Julia Wieniawa.

Beyoncé dała aż dwa widowiskowe koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na publiczności można było dostrzec także inne gwiazdy światowego formatu, takie jak Zendaya, Tom Holland oraz Lizzo, które postanowiły spędzić ten wieczór na koncercie amerykańskiej wokalistki. Także polskie gwiazdy doskonale bawiły się na koncercie Beyoncé. Wśród nich była Julia Wieniawa. Podobnie jak tysiące innych fanów gwiazdy, opublikowała nagrania z koncertu, jednak to, które znalazło się na telefonie jej mamy, wywołało niemałe zamieszanie. Julia Wieniawa doskonale, bawiąc się podczas koncertu na chwilę pozwoliła wziąć się "na barana" znajomego.

Ten fakt rozwścieczył internautów, którzy wytknęli jej, że nie zachowała kultury podczas koncertu Beyoncé i sama nie chciałaby stać za taką osobą, która zasłaniałaby jej widok na scenę:

- Księżniczko, nie byłaś jedyna na tym koncercie. Zasłaniasz innym widok - Nienawidzę czegoś takiego na koncertach… Przez coś takiego nic nie widać, jak stoisz z tyłu - Ktoś zapłacił za bilet, żeby Wieniawy plecy oglądać. Porażka - Przez Ciebie nic nie widziałam! ???? - „Najważniejsze, że ja widzę, co mnie obchodzą inni”

Nie wszyscy jednak byli tak krytyczni w stosunku do Julii Wieniawy, dodając, że takie zasłanianie z pewnością trwało tylko chwilę:

To jednak nie koniec afer.

Jedna z internautek zarzuciła Julii Wieniawie, że próbowała sobie załatwić bilety, zamiast je normalnie kupić:

Dlaczego, jak każdy inny uczestnik koncertu, nie kupiłaś biletów na Golden Circle, a tylko roszczeniowo usiłowałaś z mamusią załatwić wstęp u stewardów? Oglądałam to twoje kilkunastominutowe widowisko, żałosne. Dopięłaś swego i skocznym krokiem pobiegłaś do swoich znajomych, oznajmić, że "załatwiłaś". Słabe to było.