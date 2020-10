Julia Wieniawa ofiarą bodyshamingu. Internauci krytykują ją za zbyt szczupłą sylwetkę. Nie wytrzymała!

Julia Wieniawa zaledwie tydzień temu swój taniec w "Tańcu z Gwiazdami" zadedykowała walce z hejtem, a już dziś musi się mierzyć z jego kolejną postacią. Tym razem chodzi o tzw. bodyshaming. Pod radosnym filmem, na którym młoda aktorka pokazała jak tańczy zaroiło się od negatywnych komentarzy krytykujących jej sylwetkę. Julia Wieniawa postanowiła aż zareagować.

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" był na Julii Wieniawy bardzo emocjonalny. Na wizji popłynęły łzy, kiedy młoda aktorka zaczęła mówić o ogromnym hejcie, z którym spotyka się w sieci. Postanowiła wykorzystać obecność w telewizji, aby poruszyć ten trudny temat, z którym wiele osób sobie nie radzi, tym samym okazując im wsparcie:

Uważam, że hejt jest wszędzie i chciałam to pokazać właśnie tym tańcem. Na moim Instagramie nikt nie zobaczy moich zapłakanych InstaStories, bo to nie jestem ja. Apeluję do wszystkich, bądźmy dla siebie milsi, trochę empatii - mówiła w "Tańcu z Gwiazdami"