Julia Wieniawa zachwyca się swoim partnerem! "Nie mogłam lepiej trafić! KOCHAM"!

Julia Wieniawa to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych młodych gwiazd polskiego show biznesu. Nic więc dziwnego, że fani aktorki z niecierpliwością czekają na jej występy w "Tańcu z gwiazdami". I wszyscy zastanawiali się, kto zostanie tanecznym partnerem gwiazdy. Już wcześniej chodziły pogłoski, że artystka zatańczy w parze z prawdziwą legendą tego show - Stefano Terrazzino. W końcu Julia za pośrednictwem Instagrama oficjalnie potwierdziłą tę informacje!

Gwiazda jest zachwycona swoim partnerem o czym poinformowała w swoim wpisie!

Odkąd tylko pojawiła się informacja, że Julia Wieniawa wystąpi w "Tańcu z gwiazdami", wielbiciele aktorki nie mogą się doczekać jej występu w show! Trzeba było jednak trochę poczekać, aby dowiedzieć się, z kim oficjalnie zatańczy piękna artystka. Na szczęście już koniec z domysłami, ponieważ gwiazda za pośrednictwem Instagrama oficjalnie potwierdziła, że zatańczy w parze ze Stefano Terrazzino!

Julia jest bardzo podekscytowana, że to właśnie jej przypadł zaszczyt trenowania pod okiem tak utytuowanego tancerza. Swoją radością postanowiła podzielić się z fanami!

It’s official ⚡️ Przedstawiam Wam mojego partnera w @tanieczgwiazdami 🥳 Już po kilku treningach wiem, że nie mogłam lepiej trafić! @stefanoterrazzino jest turbo śmieszny, ale i (uwierzcie mi 🤣) bardzo wymagający... Przed nami ciężka praca, pot i łzy, ale i świetna zabawa, w której mam nadzieję będziecie z nami uczestniczyć i nas wspierać - napisała na Instagramie Julia Wieniawa.

Ponadto Julia poprosiła swoich wielbicieli, aby pomogli jej wymyślić hashtag dla swojego duetu, którym para będzie się posługiwać w programie.

A teraz mam dla Was zadanie! Jak nazwalibyście naszą parę? Najlepszy hashtag wybierzemy wraz ze Stefano i będziemy go używać podczas trwania programu! 🥰 Do dzieła!!! KOCHAM! - brzmi dalsza część wpisu Julii Wieniawy.