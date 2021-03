Julia Wieniawa zachwalała efekty "przerywanej głodówki". Nie wytrzymała i odpuściła dietę?!

Julia Wieniawa może pochwalić się świetną sylwetką, a w swoją formę wkłada naprawdę dużo wysiłku. Aktorka nie stroni od ćwiczeń, ale i przykłada ogromną uwagę do tego co i kiedy ląduje na jej talerzu. Jakiś czas temu zdradziła, że jej sekret tkwi w przerywanej głodówce i jedzeniu tylko trzech posiłków dziennie! Czy jednak dieta cud nie okazała się taka cudna. Wiele wskazuje na to, że gwiazda mimo zapowiedzi, że jeszcze bardziej musi popracować nad swoją kondycją, nie wytrzymała i postanowiła się złamać.

Julia Wieniawa nie trzyma diety?

Mimo młodego wieku jest jedną z największych gwiazd w polskim show-biznesie, a jej konto na Instagramie jest obserwowane już niemal dwa miliony internautów. 22-latka nie raz udowodniła, że aktorstwo to nie jej jedyny talent. Julia Wieniawa odnalazła się również w branży muzycznej, zachwycała widzów swoimi występami w "Tańcu z Gwiazdami", a także pokazała, że ma prawdziwą smykałkę do interesów i otworzyła dwie własne marki. Nic więc dziwnego, że dla wielu stała się źródłem inspiracji, nie tylko modowych, a wszelkie produkty czy wskazówki, których sama używa, są powielane przez jej liczne grono fanów. Artystka, która wzbudza podziw również dzięki swojej wyjątkowej urodzie i figurze, jakiś czas temu zachwalała efekty stosowanego przez nią przerywanego postu. Wygląda jednak na to, że nawet i ona nie zawsze trzyma się diety.

Jak mogliśmy dowiedzieć się z jej mediów społecznościowych, aktorka właśnie udała się do słonecznej Hiszpanii, jednak tym razem nie towarzyszy jej Nikodem Rozbicki. Z publikowanych relacji wynika, że nie chodzi tu o sam wypoczynek, a w życiu zawodowym Julii Wieniawy szykuje się kolejny, wielki projekt. Co więcej, hiszpańskie rarytasy do tego stopnia skusiły gwiazdę, że nie mogła odmówić sobie drobnej, grzesznej przyjemności. a na swoim Instagramie podzieliła się zdjęciem, na którym pochyla się nad talerzem pełnym pyszności. Cóż, jak widać drobne odstępstwa jeszcze nikomu nie zaszkodziły, a będąc w Barcelonie, chyba każdy z nas odpuściłby liczenie kalorii i cieszył się pięknym słońcem.

Zobacz także: Julia Wieniawa w platynowym blondzie! Jak podoba się Wam gwiazda w nowej odsłonie?

Julia Wieniawa znowu wyjechała. Tym razem aktorka obrała sobie za destynację słoneczną Hiszpanię i wiele wskazuje, że jest tam w celach zawodowych. Wygląda na to, że na ten czas postanowiła odpuścić sobie dietę.

Instagram

Aktorka może pochwalić się świetną sylwetką, którą zawdzięcza ćwiczeniom i nietypowemu sposobowi odżywiania się - przerwanej głodówce.

Instagram

Ostatnio gwiazda próbuje swoich sił w nowej dziedzinie. Wraz z Nikodem Rozbickim postanowili wspólnie zacząć uczyć się gry w tenisa.