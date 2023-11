Julia Wieniawa jest ostatnio bardzo aktywna zawodowo i towarzysko. Młoda gwiazda serialu "Rodzinka.pl" często bywa na imprezach branżowych, pokazach mody, a do tego cały czas pracuje na planie, w studiu nagraniowym i na planach zdjęciowych oraz reklamowych. Julia Wieniawa nie zaniedbuje także swojego życia prywatnego - spotyka się przecież z Antkiem Królikowskim i znajduje czas na regularne spotkania z przyjaciółmi. Niestety, wygląda na to, że aktorka będzie musiała zwolnić tempo, ponieważ... złamała nogę!

Reklama

Zobacz: JULIA WIENIAWA NOSI NAJMODNIEJSZE BUTY JESIENI. KUPICIE JE W POPULARNEJ SIECIÓWCE

Wypadek Julii Wieniawy

Julia Wieniawa pokazała bardzo niepokojące zdjęcie na Instastories. Widać na nim tylko nogę aktorki w gipsie i kule na podłodze! Julia Wieniawa na razie nie wyjaśniła, co jej dolega, jednak fotografia jest na tyle sugestywna, że właściwie komentarz gwiazdy jest zbędny. Nie wiadomo jednak, jak doszło do wypadku aktorki.

Instagram

A może to tylko charakteryzacja na planie serialu? Mamy nadzieję, że Julii Wieniawie nie stało się nic poważnego! Niestety, wiemy dobrze, jak młoda gwiazda uwielbia wysokie szpilki, a wiadomo, że wystarczy chwila nieuwagi, by na krzywym chodniku doszło do tragedii!

Nie wiadomo również, co z kontraktem Julii Wieniawy ze znaną marką obuwia. Aktorka została twarzą marki i reklamuje jej buty, pokazuje się w coraz to nowszych modelach. Czy w takim wypadku Julia Wieniawa straci kontrakt? Zapewne niedługo się przekonamy.

Zobacz: JULIA WIENIAWA W SUPERMODNYCH SNEAKERSACH. KOSZTOWAŁY TYLKO 119 ZŁOTYCH

Przeczytaj też: Julia Wieniawa wypłynęła dzięki chłopakowi, teraz zarabia osiem razy więcej niż on! Oto konkretne kwoty

Julia Wieniawa będzie musiała zwolnić tempo

Instagram

Julia Wieniawa ze swoim ukochanym Antkiem Królikowskim

Reklama