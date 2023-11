Nie ma żadnych wątpliwości, że Julia Wieniawa jest największą gwiazdą młodego pokolenia. Aktorka podbiła serca widzów dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl" i od tego czasu robi zawrotną karierę! Julia Wieniawa nagrywa piosenki, występuje w reklamach i sesjach zdjęciowych. Ostatnio nawet wkroczyła w wielkim stylu na wielkie ekrany i zagrała w filmie Patryka Vegi. Teraz okazuje się, że to wszystko zawdzięcza jednej osobie, która jej doradza. O kim mowa?

Julia Wieniawa udzieliła wywiadu magazynowi "Glamour", któremu zdradziła, że tylko jednej osobie może naprawdę ufać i jest to... jej partner, Antek Królikowski. Okazuje się, że jej ukochany nie tylko ją wspiera prywatnie, ale i zawodowo! Jest nawet jej coachem!

Antek Królikowski jest jedną z najbliższych i najbardziej zaufanych osób Wieniawy, jest też jej coachem. To on przekonał Julię, żeby poszła na casting do roli w filmie "Kobiety Mafii" Patryka Vegi. Zawsze w nią wierzy i wspiera ją w momentach, kiedy Wieniawie brakuje pewności siebie - czytamy w serwisie gala.pl.