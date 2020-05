Julia Wieniawa w ultramodnych butach na wiosnę z CCC

Buty na wiosnę 2020 w stylu Julii Wieniawy kupisz w CCC już za 79 złotych! Czarne czółenka na obcasie, koniecznie z odkrytą piętą, to jeden z największych hitów tej wiosny i zbliżającego się wielkimi krokami lata. Wieniawa postawiła na klasykę, która króluje już od lat. Przypomnijmy, że model czółenek z CCC nawiązuje stylistycznie do butów typu slingback od Chanel, które ma w swojej szafie m.in. Kasia Tusk. Ten kultowy model jest niezwykle uniwersalny - pasuje do slouchy jeans, do kwiecistej sukienki, a nawet do wieczorowej kreacji. Te buty to ideał!

Julia Wieniawa postawiła na totalną klasykę. Model z CCC ma odkrytą piętę oraz nosek w szpic. Idealnym dopełnieniem jest stabilny 8-centymetrowy obcas, który doda nam kilka centymetrów wzrostu, ale przy tym sprawi, że będzie nam się w nich chodzić niezwykle wygodnie!

CCC, czółenka Julii Wieniawy za 79,99 zł

Buty Julii Wieniawy są bardzo tanie, mogą być wasze za jedyne 79,99 zł. Dlatego jeśli buty Julii wam się spodobały, radzimy się wam pospieszyć! Te czółenka z odkrytą piętą sprzedają się bardzo szybko - zostały ostatnie sztuki. Skusicie się?