Julia Wieniawa ostatnio chwali się seksownymi zdjęciami na swoim Instagramie. Okazuje się, że pochodzą one z sesji zdjęciowej, którą zrobił Julii jej kolega - Wujaszek Liestyle (Michał Paweł Wilczewski). To fotograf warszawski, który jest znany z tego, że... fotografuje kobiece biusty. Dziewczyna Antka Królikowskiego wykorzystuje fale zainteresowania i działa na różnych polach. Teraz została modelką. Młoda aktorka pokazała swoim fanom na Instagramie zdjęcia z sesji i są one bardzo grzeczne... Choć bardzo seksowne. Fotograf już zapowiada, że ta sesja przejdzie do historii.

Dzisiejsza sesja z @juliawieniawa przejdzie do historii ???????????? ale wiecej Wam nie powiem - napisał Wujaszekliestyle.

Czyżby Julia Wieniawa pokazała jednak biust?

Pokaż... - proszą Internauci w komentarzach.

