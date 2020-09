Julia Wieniawa nie porwała jurorów w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami"?! "Sorry, trochę więcej się od Ciebie spodziewam"

Julia Wieniawa to nie tylko uzdolniona aktorka, ale także tancerka! Zapewne wszyscy pamiętają, że już na samym początku wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami", gwiazda zdobyła komplet punktów od jurorów za swoje tango. Jednak w dzisiejszym odcinku jurorom niestety nie do końca przypadł do gustu taniec gwiazdy! Nawet Andrzej Grabowski przyznał, że poprzednie tańce Julia wykonała lepiej! Zobaczcie.

Zobacz także: Julia Wieniawa w kultowych sneakersach Fila. Ten model to największy trend jesieni 2020!

Julia Wieniawa w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami".

Julia Wieniawa tańczy u boku fantastycznego partnera, Stefano Terrazzino. Kiedy aktorka dowiedziała się, że wiosenna edycja show zostaje przerwana z powodu pandemii koronawirusa, nie kryła łez smutku.

Strasznie to przeżyłam, płakałam okropnie. [...] Nie mogłam tego przeżyć - powiedziała Julia Wieniawa.

Gwiazda nie wyobrażała sobie, że nie powróci na jesieni do "Tańca z gwiazdami" i nie zatańczy u boku Stefano. Na szczęście wszystkie plany zawodowe udało się pogodzić i znów możemy podziwiać tę wspaniałą parę na tanecznym parkiecie.

Aktorka świetnie radziła sobie na początku wiosennej odsłony programu. A jak poradziła sobie w pierwszym odcinku po półrocznej przerwie? Okazuje się, że dzisiejszy jive nie do końca przypadł do gustu jurorów.

Sorry, trochę więcej się od Ciebie spodziewam - powiedział Michał Malitowski Poprzednie dwa tańce tańczyłaś lepiej, niż tańczysz teraz - stwierdził Andrzej Grabowski

Ostatecznie para zdobyła 25 punktów. Wygląda na to, że jurorzy wymagają zdecydowanie więcej od uzdolnionej tanecznie aktorki!

East News

Myślicie, że uda im się dotrzeć do finału?

East News

Tak tańczyli dzisiaj Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino! Zasłużyli na słowa krytyki od jurorów?