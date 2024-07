Już 18 listopada w kinach swoją premierę będzie mieć komedia gangsterska „Nie cudzołóż i nie kradnij” w reżyserii Mariusza Kuczewskiego z udziałem m.in. Julii Wieniawy, która zagrała prostytutkę, Sandrę. Na planie miała okazję współpracować m.in. z Cezarym Pazurą. W Party.pl gwiazda opowiedziała nam o swojej roli, nietypowym kostiumie oraz reakcji jej chłopaka, Nikodema Rozbickiego!

Julia Wieniawa jako nierządnica w stroju anioła w nowym filmie!

To z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji filmowych w tym roku! Komedia „Nie cudzołóż i nie kradnij” z udziałem takich gwiazd jak Cezary Pazura, Aleksandra Popławska, Mateusz Banasiuk czy właśnie Julia Wieniawa wejdzie do kin już 18 listopada 2022 roku. Co o swojej roli mówi nam Julia? Czy wahała się, żeby przyjąć rolę prostytutki, Sandry?

Spodobało mi się, że postać Sandry jest taką iskierką w tym filmie, promykiem nadziei wśród wszystkich grzeszników i że jest też kontekst toksycznej relacji z alfonsem, a na koniec to opowieść o syndromie sztokholmskim... - mówi tajemniczo Julia

Wieniawa na plakatach filmu pojawi się w pięknym, jednocześnie zmysłowym stroju anioła. Jak zareagował na to jej partner, Nikodem Rozbicki?

Dostałam polecenie domowe, żeby ten strój przygarnąć po planie... - mówi nam Julia.

Wieniawa zdradziła także, jak jej się pracowało z Cezarym Pazurą! Zobaczcie!

