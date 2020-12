Julia Wieniawa w czułych objęciach z Nikodemem Rozbickim! Fani patrzą tylko na jeden szczegół

Julia Wieniawa postanowiła zaznać odrobiny odpoczynku i słońca na pięknym Zanzibarze i jak się okazuje, nie wybrała się tam sama. Znanej aktorce w podróży towarzyszy Nikodem Rozbicki! Choć plotki o związku tej dwójki krążyły w sieci jakiś czas temu, ostatnio w rozmowie z magazynem Gala potwierdziła je sama zainteresowana. Jak widać faktycznie nie ma zamiaru ukrywać łączących ich uczuć, a w mediach społecznościowych właśnie pojawiło się ich kolejne, wspólne zdjęcie. Fani w szczególności zwrócili uwagę na jedną rzecz.

Zobacz także: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki razem w filmie Netfliksa! "Będą używki, niebezpieczny seks i trupy"

Piękny krajobraz Zanzibaru z pewnością sprzyja romantycznym chwilom, a tych jak widać u Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego nie brakuje. Gwiazda właśnie opublikowała zdjęcie, na którym wraz ze swoim partnerem toną w czułych objęciach w otoczeniu egzotycznych drzew i… małpki! Jak się okazało, wspólna fotografia tej dwójki wzbudziła w internautach ogromne emocje. Wszyscy zwrócili uwagę w szczególności na jedną rzecz. Zdaniem fanów Julii Wieniawy, aktorka i Nikodem Rozbicki tworzą idealną parę, a za tym perfekcyjnym dopasowaniem ma stać między innymi ich typ urody:

- Ale pasujecie do siebie (ten sam typ urody). Ponoć jak ludzie są do siebie podobni, to dobrze wróży. Fajna fotka

- Dobrze jest patrzeć razem w tym samym kierunku. Powodzenia!

- Super para!

- Ślicznie razem wyglądacie

- Widać jacy jesteście szczęśliwi razem. Piękny widok