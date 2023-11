Medioznawca Wojciech Szalkiewicz w rozmowie z "Super Expressem" skomentował całą sytuację. Jak marki wybierają gwiazdy, z którymi chcą współpracować i co według niego mogło mieć wpływ na to, że marka obuwnicza nie planuje podpisywać teraz kolejnego kontraktu z Julią Wieniawą?

Mechanizm jest taki, że firmy, podejmując decyzję o propozycji dla gwiazdy, prowadzą wcześniej badania na temat jej rozpoznawalności, a także stopnia sympatii, jaką się cieszy - w rozmowie z "Super Expressem" powiedział Wojciech Szalkiewicz. (...) Pani Julia z tego, co wiem, jest aktorką, piosenkarką, w związku z czym ma inne obciążenia, kontrakty, i to się również liczy. No i kwestia pieniędzy. Gwiazda może żądać zbyt dużo. Jeśli chodzi o życie prywatne, to z zasady udane związki pomagają, ale tutaj możemy też mówić o przesycie.