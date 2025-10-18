Julia Wieniawa jest w trakcie trasy koncertowej "Światłocienie" promującej album o tym samym tytule. Każdy z koncertów przyciąga prawdziwe tłumy. Podczas jednego z nich wśród publiczności znalazła się fanka, która chciała zatańczyć z Julią na scenie. Jak skończyła się ta historia?

Reklama

Wzruszający gest Julii Wieniawy podczas koncertu

Julia Wieniawa z sukcesem wyruszyła jakiś czas temu w trasę koncertową promującą album "Światłocienie". Każdy z występów to do tej pory "sold out", co niezmiernie cieszy samą zainteresowaną. Piosenkarka może liczyć na wielkie wsparcie swoich fanów, nic więc dziwnego, że spontanicznie spełniła prośbę jednego z nich.

Podczas koncertu we Wrocławiu wśród publiczności pojawiła się dziewczynka z pytaniem wypisanym na transparencie: "Mogę zatańczyć na scenie do "Kocham"? Wieniawa z uśmiechem na ustach zgodziła się, a całość została zarejestrowana i opublikowana na Instagramie:

I nagle przypominasz sobie, po co to wszystko napisała Julia

Dla Wieniawy była to również pierwsza taka sytuacja w historii jej koncertów:

Słuchajcie, to będzie pierwszy raz w historii moich koncertów zaznaczyła gwiazda

Fani Julii Wieniawy zachwyceni

Wideo z tańczącą fanką Julii Wieniawy do piosenki "Kocham" szybko podbiła serca obserwatorów artystki na Instagramie:

nic słodszego dziś nie zobaczycie

Mega 😍 Najbardziej urzekły mnie słowa: Wierzyłam w to !

Ale się popłakałam sztos !!!

Zobaczcie sami!

Reklama

Zobacz także: Julia Wieniawa i Roxie Węgiel szaleją razem w Madrycie. Kevin Mglej wymownie skomentował stylówkę żony