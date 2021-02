Julia Wieniawa skrytykowana za wystrój mieszkania. Jej odpowiedź poszła w pięty  hejterowi! 

Julia Wieniawa nagrała długie stories o tym, jak szykuje się na wieczór, a efekty zaprezentowała, pozując do zdjęcia w garderobie. Wystrój mieszkania nie przypadł do gustu jednemu z fanów, który postanowił skrytykować artystkę. Wieniawa długo nie pozostała mu dłużna. Szybko się odgryzła.

Julia Wieniawa skrytykowana za wystrój mieszkania

Julia Wieniawa odkąd kupiła nowe mieszkanie i urządziła je w bardzo gustownym stylu. Cieszy się z nowego lokum i nic dziwnego, że chętnie pokazuje zdjęcia z wnętrz w sieci. Aktorka włożyła niemało pracy, by jej gniazdko stanowiło spójną całość. Fani mieli okazję "zajrzeć" do większości pomieszczeń. Julia pod zdjęciami otrzymywała same komplementy, mieszkanie zdecydowanie spodobało się fanom.

Punktem, w którym Julia robi sobie najwięcej zdjęć, jest garderoba. Złoto-różowa, przestrzenne pomieszczenie jest idealnym tłem do zdjęć w stylizacjach. Na półkach znajdują się ulubione buty, i torebki aktorki dodatkowo podświetlone paskami ledowymi. Wyeksponowane dodatki bardzo podobają się żeńskiej części odbiorców, jednak jedna z takich właśnie fotografii sprowokowała kogoś do krytyki. Oburzona internautka napisała złośliwie pod jej postem na Instagramie:

A gdzie książki na półkach? Buty, torebki...masakra - sugerując gwieździe, co jest dla niej najważniejsze.

Julia natychmiast postanowiła odpowiedzieć fanowi:

w mojej biblioteczce ;) Ty układasz obcasy obok książek? Ja nie - wyjaśniła krótko gwiazda.

Julia Wieniawa, mimo że chwali się nowym mieszkaniem, nie pokazuje wszystkiego. Na jej InstaStory nie widzieliśmy takich pomieszczeń jak gabinet czy sypialnia. Gwiazda zdecydowała pochwalić się mieszkaniem, nie naruszając aż tak swojej prywatności. I to się chwali!

Zobacz także: Julia Wieniawa chwali się makijażem, który... nie wszystkim fanom przypadł do gustu: „Przesadziliście. Jakby miała 37 stopni”

Julia Wieniawa pokazała kolejne zdjęcie w garderobie. Wśród pochwał znalazły się krytyczne komentarze.

Julia Wieniawa chwali się pięknym mieszkaniem. Fani są zachwyceni doborem kolorystyki.

Całe mieszkanie Julii jest utrzymane w jednej kolorystyce.