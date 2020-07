Julia Wieniawa szaleje na wakacjach z przystojnym Włochem! Co za taniec!

Julia Wieniawa tegoroczne wakacje spędza bardzo intensywnie. W czerwcu wróciła na plan zdjęciowy, a w połowie sierpnia rozpoczyna treningi do "Tańca z gwiazdami", który rusza już jesienią. Teraz wolne dni gwiazda postanowiła spędzić na włoskich wakacjach, na zaproszenie pewnego przystojniaka. To taneczny partner aktorki z muzycznego show, Stefano Terrazzino. W prowincji Agrigento na Sycylii ma on swoją willę, w której odbywają się warsztaty taneczne.

Julia Wieniawa już po raz drugi odwiedziła w tym miejscu przyjaciela. A jak spędza swój wolny czas?

Chcę odpocząć, skorzystać ze słońca, spędzić miło czas. Stefano na pewno pokaże mi ciekawe, nieturystyczne miejsca - mówi aktorka w rozmowie z "Fleszem".

Jednak to nie wszystko! Julia i Stefano poświęcają też czas na wspólne treningi. Wygląda na to, że aktorka naprawdę pokochała taniec. Wystarczy spojrzeć na nowe zdjęcia tanecznego duetu!

Julia Wieniawa przygotowuje się do "Tańca z gwiazdami" we Włoszech?

Julia Wieniawa jest jedną z najambitniejszych młodych gwiazd. Jej grafik jest stale napięty i aktorka naprawdę dużo pracuje. Nawet na wakacjach nie rezygnuje z możliwości zatańczenia z profesjonalistą. Wszystko wskazuje na to, że gwiazda doskonale odnajduje się we włoskim klimacie, a ciepłe wakacyjne wieczory kończy taneczną improwizacją na tarasie!

Tylko spójrzcie na te romantyczne zdjęcia!

Już we wrześniu ten duet będziemy oglądać w "Tańcu z gwiazdami".

Julia Wieniawa na włoskich wakacjach korzysta z pięknej pogody.