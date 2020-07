Julia Wieniawa wypoczywa w pięknej willi z gorącym przystojniakiem! "Zaprosił mnie i paru swoich znajomych"

Tego lata Julia Wieniawa nie może narzekać na brak zajęć. Niedawno kupiła swój kolejny apartament, do którego planuje się wprowadzić już tego lata. Wzięła również udział w kilku sesjach zdjęciowych i nagraniach audioserialu na podstawie powieści „RZNiW” Remigiusza Mroza. A już w połowie sierpnia zaczyna treningi do programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. I jak zapewnia jej taneczny partner, Stefano Terrazzino, nie będzie lekko - intensywne treningi odbywać się będą codziennie i trwać będą kilka a nawet i kilkanaście godzin dziennie!

Na szczęście Julii udało się znaleźć trochę czasu na odpoczynek! Skorzystała z zaproszenia Stefano i odwiedziła go na Sycylii. Właśnie tam, w prowincji Agrigento tancerz kupił willę, w której organizuje swoje taneczne warsztaty, a po nich zaprasza swoich bliskich znajomych do willi.

Stefano zaprosił mnie i paru swoich znajomych. Może jeszcze dojedzie do nas mój przyjaciel - wyznała w rozmowie z "Fleszem" Julia, która tę wyspę odwiedziła już rok temu.

Jakie plany na tegoroczne "sycylijskie wakacje" ma więc aktorka?

Chcę odpocząć, skorzystać ze słońca, spędzić miło czas. Stefano na pewno pokaże mi ciekawe, nieturystyczne miejsca - mówi aktorka.

A jej instagramowe relacje w pełni potwierdzają te słowa. Kąpiele w morzu, tańce na plaży, przejażdżki motorówką, a nawet...sadzenie kaktusa - na Instagramie aktorki nie brakuje zdjęć z jej sycylijskiego wypadu. Nie brakuje również włoskiej kuchni - na talerzach Julii, Stefano i ich znajomych królują głównie owoce morza. W rozmowie z "Fleszem" aktorka przyznała, że choć uwielbia włoską kuchnię, będzie musiała na nią uważać!

Choć włoska kuchnia mi nie służy, na pewno trochę sobie na nią pozwolę. Mam nadzieję, że spalę wszystko na treningach. Jak zobaczyłam Stefano zajadającego pizzę z Nutellą, to złapałam się za głowę.

Aktorka na Sycylii spędzi zaledwie tydzień i będą to jej ostatnie wakacje tego lata – w połowie sierpnia wraca do pracy… czyli na parkiet „Tańca z Gwiazdami”!

Julia Wieniawa na wakacjach - widać, że świetnie się czuje we Włoszech!