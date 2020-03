Julia Wieniawa przerażona koronawirusem: "Ludzie, to poważna sprawa, nie bagatelizujcie tego!"

Decyzja o odwołaniu kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami" ze względu na panującego koronawirusa okazała się druzgocąca nie tylko dla fanów programu, ale i dla samych gwiazd. W rozmowie z Party.pl głos zabrała Julia Wieniawa, która nie mogła opanować łez, kiedy wypowiadała się o obecnej sytuacji w Polsce. Julia Wieniawa jest przerażona sytuacją w Polsce i na świecie. Co sądzi o decyzji Polsatu o odwołaniu tej edycji "Tańca z gwiazdami"? Jakie emocje jej towarzyszą?

Moje łzy to są łzy, po pierwsze wzruszenia, bo dostałam trzy dziesiątki, a po drugie to są łzy, bo program został odwołany. Ale ja przez cały dzień afirmowałam o to, by program został przeniesiony, bo to jest dla naszego bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to że my odwołujemy program, będzie przykładem dla was wszystkich, żeby zostać w domu i słuchać tego, co mówi nasz rząd. Takiej trudnej sytuacji nie było od lat - powiedziała Julia Wieniawa w rozmowie z Party.pl.