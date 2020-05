Julia Wieniawa przeprasza medyków! Młoda gwiazda opublikowała oświadczenie w sieci! 

Julia Wieniawa przeprosiła medyków za swój wcześniejszy komentarz dotyczący pobierania krwi i jej posiniaczonej ręki! Co napisała o pracowniku służby zdrowia, który pobierał krew aktorki do badania na koronawirusa? Julia Wieniawa w oświadczeniu opublikowanym podczas relacji na InstaStories przeprosiła mężczyznę i przyznała, że nie powinna pisać o nim w tak lekceważącym tonie. Młoda gwiazda zareagowała w ten sposób na wpisy internautów, którzy rozpoczęli akcję #przeprosinydlamedyka i tłumaczyli Julii, dlaczego siniak mógł pojawić się na jej ciele.

Zobaczcie oświadczenie aktorki!

Julia Wieniawa przed powrotem do pracy przeszła test na koronawirusa. Samego badania młoda gwiazda nie wspominała jednak zbyt pozytywnie. Ostatnio aktorka pokazała wielkiego siniaka, który pojawił się w miejscu pobierania krwi.

Miałam tego nie wrzucać i zostawić to dla siebie... Ale tak wygląda (po tygodniu) moja ręka po pobieraniu krwi przez jakiegoś nieprofesjonalnego faceta z karetki w celu zbadania się na covida. Jestem załamana, nie mogę ruszać ręką. Czy ktoś z Was tak miał? Co zrobić? - pytała na Instastory.

Wpis Julii Wieniawy wywołał spore zamieszanie w sieci, a część interautów zaczęła komentować, że aktorka powinna przeprosić medyka którego nazwała "nieprofesjonalnym facetem z karetki". Co więcej, niektórzy pisali wprost, że siniak po pobraniu krwi mógł pojawić się m.in. dlatego, że aktorka ma delikatne żyły, bądź nie przytrzymała miejsca wkłucia.

Teraz gwiazda zareagowała na akcję #przeprosiny dla medyka i przeprosiła za swój wcześniejszy wpis!

Odnosząc się do #przeprosinydlamedyka Tak. Przepraszam, że w emocjach niepotrzebnie tak lekceważąco o nim napisałam. To było głupie. Natomiast nigdy nie spotkała się z taką sytuacją, żeby ktoś tak mocno i bez wyczucia pobierał mi krew, tak, że mija ponad tydzień, a ja nadal nie mogę rozprostować i zgiąć ręki. Pomijąc fakt, że mam wielkiego siniaka aż do łokcia - po prostu bardzo mnie to boli. Bez sensu się tym z Wami podzieliłam. Nauczka na przyszłość - napisała na InstaStories.