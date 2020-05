Julia Wieniawa pokazała niepokojące zdjęcia siniaków: "Jestem załamana, nie mogę ruszać ręką"

Julia Wieniawa pokazała niepokojące zdjecia posiniaczonej ręki. Krótko opowiedziała, co się wydarzyło. Młoda gwiazda jest załamana, a obrzęk, który się pojawił utrudnia jej normalne poruszanie ręką. Aktorka przyznała, że jej zaniepokojenie wynika z tego, że sytuacja, która spowodowała ten nieciekawy efekt, miała miejsce już tydzień temu. Co się stało?

Zobacz także: Julia Wieniawa zmieniła fryzurę! Zaskakujące zdjęcia

Julia Wieniawa pokazała szokujące zdjęcie swojej ręki. Okazuje się, że kończyna gwiazdy jest cała sina. To efekt pobierania krwi. Julia Wieniawa ponad tydzień temu zrobiła sobie test na koronawirusa, a osoba, która wykonywała zabieg pobrania krwi musiała się źle wkłuć.

Miałam tego nie wrzucać i zostawić to dla siebie... Ale tak wygląda (po tygodniu) moja ręka po pobieraniu krwi przez jakiegoś nieprofesjonalnego faceta z karetki w celu zbadania się na covida. Jestem załamana, nie mogę ruszać ręką. Czy ktoś z Was tak miał? Co zrobić? - zapytała rozżalona na Instastory