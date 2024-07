Julia Wieniawa pokazała nowe zdjęcie z Antkiem Królikowskim! I to jedno z najbardziej romantycznych, jakie do tej pory widzieliśmy. Aktorka "rodzinki.pl" pisze:

Julia i Antek spotykają się zaledwie od kilku miesięcy. Przedtem Królikowski zakończył związek z Kasią Sawczuk. Teraz aktor jest ostrożniejszy i nie chce opowiadać o miłości do Wieniawy. W przeciwieństwie do jego mamy, Małgorzaty Ostrowskiej Królikowskiej, która w jednym z wywiadów, nie mogła nachwalić się nowej wybranki syna:

Oczywiście poznałam Julkę jakiś czas temu. Wpadają czasami do nas na obiady, to bardzo miła dziewczyna. Myślę, że mogę powiedzieć, że to moja ulubiona partnerka Antka - przyznała aktorka w Fakcie.