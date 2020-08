Julia Wieniawa pokazała zdjecia z przymiarek do nowej roli. Będzie współpracować z twórcami nominowanymi do Oscara!

Przed młodą Julią Wieniawą kolejne wyzwanie! Aktorka będzie współpracować z twórcami nominowanymi do Oscara. Pokazała zdjęcia z przymiarek. Produkcja, w której wystąpi to "Chłopi" polskiego noblisty Władysława Reymonta. Nie będzie to zwykły film, a obraz zrealizowany w technice animacji malarskiej.

Zobacz także: Julia Wieniawa w odważnej stylizacji na weselu. Gwiazda w krótkiej, białej sukience, przyćmiła pannę młodą?

Julia Wieniawa zagra w ekranizacji "Chłopów" Władysława Reymonta

Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do wyjątkowej ekranizacji "Chłopów" Władysława Reymonta. Film powstanie w reżyserii Doroty Kobieli, znanej z "Twojego Vincenta". Produkcją zajmie się studio BreathThru Films, które również było odpowiedzialne za film "Twój Vincent", który został zrealizowany w technice animacji malarskiej, a w efekcie nominowany do Oscara. Współautorami scenariusza są Dorota Kobiela i Hugh Welchman, zdobywca Oscara w 2008 roku, za najlepszą animację krótkometrażową "Piotruś i wilk".

Sceny początkowo nakręcimy z aktorami, zdjęcia potrwają 36 dni. Następnie każdą klatkę ręcznie namalujemy jako obraz olejny, łącznie powstanie ok. 72 tys. klatek. By tego dokonać, w projekcie weźmie udział ponad 50 malarzy pracujących w trzech studiach: głównym w Sopocie, w Serbii oraz na Ukrainie - poinformował Tomasz Wochniak, producent liniowy studia BreakThru Films

Julia Wieniawa pokazała zdjęcie z kostiumowych przymiarek. Wiadomo, że nie zagra żadnej z głównym ról, jednak udział w produkcji tego typu jest niewątpliwie dużym wyróżnieniem. Oprócz młodej aktorki w filmie wystąpią: Kamila Urzędowska (Jagna), Mirosław Baka (Boryna), Sonia Mietelica (Hanka), Robert Gulaczyk (Antek) oraz Ewa Kasprzyk (Dominikowa) a także Małgorzata Kożuchowska. Obraz będzie inspirowany stylem Młodej Polski i trafi do kin w 2022 roku.

Zobacz także: Julia Wieniawa urządza swoje trzecie mieszkanie za 2 miliony złotych! Bez tego elementu nie wyobraża sobie nowego lokum

Oto zwiastun koncepcyjny "Chłopów":

Julia Wieniawa pokazała zdjęcie z przymiarek kostiumowych: