26-letnia Julia Wieniawa postanowiła zaskoczyć swoich fanów. W mediach społecznościowych, a dokładnie na Instagramie, opublikowała serię zdjęć z wakacji w Meksyku. Choć na pierwszych fotografiach prezentowała się sama, odpoczywając na plaży, grając w grę Yenga czy pracując nad nowym materiałem muzycznym, najwięcej emocji wywołała ostatnia z fotografii. Na jednym ze zdjęć widać bowiem cień Julii i tajemniczego mężczyzny. Internauci nie mają wątpliwości, że gwiazda jest zakochana. Choć Wieniawa nie pokazała twarzy towarzysza, fani nie kryją emocji: "Czyli już oficjalnie Kuba Karaś & Julia Wieniawa... no pięknie" – napisała jedna z obserwatorek.

Internauci są pewni: to Kuba Karaś towarzyszył Wieniawie w Meksyku

Wiadomość o możliwym związku z Kubą Karasiem rozgrzała sieć. To właśnie on w tym samym czasie również publikował zdjęcia z Meksyku, co nie umknęło uwadze internautów. Użytkownicy mediów społecznościowych szybko zauważyli zbieżność miejsc, stylów zdjęć i detali na fotografiach. To nie pierwszy raz, kiedy Wieniawa i Karaś pojawiają się razem. Choć żadne z nich oficjalnie nie potwierdziło związku, fani są przekonani, że łączy ich coś więcej niż tylko relacja zawodowa.

Historia znajomości Julii Wieniawy i Kuby Karasia sięga 2022 roku

Julia Wieniawa i Kuba Karaś poznali się w 2022 roku. Wówczas rozpoczęli współpracę przy debiutanckim albumie aktorki. Karaś był wtedy związany z influencerką Jessicą Mercedes, która byłą przyjaciółką Wieniawy. Ich zawodowe spotkania szybko przerodziły się w bliższą relację. Od tamtej pory para była widywana razem coraz częściej. Początkowo były to wspólne zdjęcia ze studia nagraniowego, potem z koncertów i festiwali, a także z zagranicznych wyjazdów.