Julia Wieniawa już wielokrotnie pokazywała zdjęcia ze swojego mieszkania w mediach społecznościowych. Główną uwagę internautów od lat przyciągał spory salon, w którym widniały różne plakaty, metalowe półki i elementy nawiązujące do stylu boho. Teraz aktorka postanowiła zmienić ten wystrój i zaprezentowała efekty metamorfozy w sieci.

Mieszkanie Julii Wieniawy po remoncie

Od kilku lat Julia Wieniawa jest szczęśliwą posiadaczką dwupoziomowego apartamentu na Żoliborzu. Na udostępnianych przez nią relacjach można było zauważyć, że artystka ma tam do dyspozycji m.in. sypialnię, kuchnię, łazienkę, garderobę, a także znacznych rozmiarów salon. Wiadomo, że dotychczas był on niezwykle kolorowy, a meble stały w otoczeniu dużej ilości roślin. Ponadto centralne miejsce w tym pomieszczeniu zajmowała brązowa kanapa. Wystrój nawiązywał do balijskiego stylu, jednak ten w ostatnim czasie aktorce się znudził.

- Ja po prostu szybko się nudzę. Ponad 2 lata, prawie 3 lata mieszkam w moim mieszkaniu i po prostu ten wystrój Bali już mi się przejadł. Bardzo lubię nadal ten styl, ale chyba dorosłam do tego, żeby otaczać się bardziej sztuką - meblami vintage, meblami od projektantów, sztuką na ścianach. Teraz zaczynam bardzo intensywnie szukać obrazów i zaczynam w to mocno inwestować, bo czuję, że to już jest ten moment. Jestem córką malarza, to zobowiązuje. Na Matejkę mnie nie stać. Jeszcze - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Pomponikiem".

Instagram @juliawieniawa

Kilka dni temu Julia Wieniawa zaprezentowała wygląd swojego salonu po metamorfozie w mediach społecznościowych. Na fotografiach widać jasną, wykonaną z mikrocementu podłogę, duży telewizor nad szafką vintage, gramofon do odtwarzania płyt winylowych, a także dwie sporych rozmiarów rośliny. Sercem pomieszczenia jest jednak duża sofa w ciekawym odcieniu zieleni.

- Charakter salonu zachowany jest w klimacie lat 70-tych. Większość mebli to vintage perełki, lub unikatowe elementy robione na zamówienie. Jednak pierwsze skrzypce gra moja wymarzona, oryginalna #cameleondasofa projektu Mario Belliniego - napisała Julia Wieniawa na Instagramie.

Wiadomo, że kanapa modułowa projektu Mario Belliniego to mebel za niebagatelne pieniądze. Ceny tego modelu zaczynają się od 51 tysięcy złotych za wersję podstawową. Według serwisu "Pudelek" cena tej wersji, która jest w salonie Julii Wieniawy, wynosi aż około 90 tysięcy złotych.

