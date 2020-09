Julia Wieniawa po raz pierwszy opowiedziała o rozstaniu swoich rodziców: "Dzieci z rozbitych małżeństw nie mają za lekko"

Julia Wieniawa jeszcze nigdy nie była tak szczera. Młoda gwiazda po raz pierwszy opowiedziała o rozstaniu swoich rodziców! Do tej pory piękna aktorka i piosenkarka nie komentowała spraw dotyczących najbliższych, ale teraz, w programie "Taniec z Gwiazdami" zdradziła, jak się czuła kiedy jej rodzice zakończyli związek. Poruszające wyznanie Julii Wieniawy!

Julia Wieniawa idzie jak burza. Pomimo młodego wieku gwiazda ma na swoim koncie role w wielu hitowych filmach i serialach. Ostatnio okazało się, że Julia Wieniawa postanowiła również spróbować swoich sił jako bizneswoman i stworzyła własną markę kosmetyczną. Aktorka występuje także w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", która wiosną została przerwana z powodu pandemii koronawirusa. To właśnie podczas nagrań do jednego z odcinków show Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące jej rodziców. W ostatniej odsłonie programu gwiazdy opowiadały o swoim dzieciństwie, wtedy też aktorka zdradziła, jak się czuła kiedy jej rodzice podjęli decyzję o rozstaniu.

Trochę stresuję się opowiadając o tym bo pierwszy raz w życiu tak się odsłaniam, jeżeli chodzi o prywatną część mojego życia- mówiła Julia Wieniawa. (...) Generalnie dzieci z rozbitych małżeństw chyba nie mają za lekko. Szczególnie, jak byłam mała, to nie było łatwe jeździć od mamy do taty, od taty do mamy, ale teraz doceniam te dwa światy, bo to są dwa zupełnie inne światy. Mimo dwóch domów, mimo rozbitej rodziny, jestem ogromną szczęściarą- przyznała gwiazda.