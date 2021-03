Julia Wieniawa uznawana jest za jedną z najpiękniejszych polskich gwiazd, a swoich fanów zachwyca nie tylko talentem, urodą, ale i świetną figurą. Aktorka nie stroni od sportu, ale również zwraca uwagę na to, co i kiedy znajduje się na jej talerzu - ostatnio zdradziła, że w walce o wymarzoną sylwetkę pomógł jej przerywany post, a teraz podzieliła się ze swoimi obserwatorami jeszcze jednym, prostym trikiem. Julia Wieniawa pokazała co pije, by zachować formę.

Julia Wieniawa zdradziła sekret swojej diety

O takiej sylwetce, jaką posiada Julia Wieniawa, marzy niejedna z nas. Okazuje się, że aby osiągnąć swój cel, wystarczą chęci, samozaparcie i odrobina silnej woli. Wysportowane, smukłe ciało artystki to efekt ćwiczeń na siłowni, jogi i pełnowartościowego, zdrowego jadłospisu. Do tego dochodzą jeszcze witaminy i suplementy, a także kilka trików, które zdecydowanie warto znać, a Julia Wieniawa właśnie zdradziła kolejny z nich. Jak się okazuje, aktorka pije jedną rzecz, która doskonale działa na trawienie! Co to takiego?

Świeży sok z ananasa! Na trawienie i odporność. Zdrówko! - napisała na swoim InstaStory.

Jak się okazuje, sok z ananasa to samo zdrowie, a jego picie ma wiele zalet. Nie tylko przyśpiesza on proces trawienia, ale zapobiega też zaparciom i wzdęciom. Do tego poprawia wygląd włosów i paznokci, wzmacnia układ odpornościowy i działa odchudzająco, a co najważniejsze, jest przy tym bardzo smaczny! Po świeży sok z ananasa chętnie sięga również Anna Lewandowska, a patrząc na promienną i szczupłą Julię Wieniawę oraz słynną trenerkę, nie mamy żadnych wątpliwości, co do jego działania.

Jej figura to również zasługa ćwiczeń fizycznych. Aktorka jest fanką jogi i siłowni.