Julia Wieniawa w rozmowie z portalem Plotek.pl opowiedziała o swojej roli w filmie "Kobiety mafii". Gwiazda nie ukrywa, że dopiero teraz ma szansę sprawdzić, czy ma talent aktorski.

Myślę, że to jest też duża szansa dla mnie, żeby pokazać się w czymś innym niż jako nastolatka w serialu i tak dalej, bo umówmy się - to są fajne rzeczy, fajne projekty i "rólki", ale dopiero teraz mogę pokazać czy mam ten talent, czy go nie mam- przyznała gwiazda.