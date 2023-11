1 z 5

Pierwsze pytanie od fanów dotyczyło pracy na planie. Julia Wieniawa aktualnie gra w serialu Telewizji Polsat "Zawsze warto", który na antenie stacji zobaczymy już jesienią. Okazuje się, że aktorce najlepiej pracuje się na planie tego serialu. Zresztą często publikuje wspólne zdjęcia z Weroniką Rosati i Katarzyną Zielińską, z którymi jak twierdzi rewelacyjnie się dogaduje.

Gwiazda odpowiedziała też na pytanie o to, co w sobie lubi. Okazało się, że Julia Wieniawa też ma kompleksy, ale stara się akceptować siebie i co ważne, przyznała, że pracuje nad swoimi wadami. A jedna z nich to upór!