Julia Wieniawa czytając scenariusz nowego serialu Polsatu "Zawsze warto" cieszyła się z granej przez siebie postaci. Ale też musiała dobrze pomyśleć, by na ekranie - jako Ada, młoda mama - wyglądała wiarygodnie. W końcu jest bardzo młoda i - jak mówi - niezbyt wygląda na osobę, która mogłaby mieć już dziecko. Jaki sposób znalazła? A gdyby sama miała mieć dziecko w tak młodym wieku? Co o tym myśli aktorka, która ledwo co skończyła 20 lat?

Julia Wieniawa rozstała się ostatnio z Antkiem Królikowskim