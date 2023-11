Julia Wieniawa stanęła przed nowym zawodowym wyzwaniem. Artystka dostała propozycję poprowadzenia drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2019. Na scenie w Operze Leśnej towarzyszył jej będzie Maciek Rock. Julia Wieniawa jest bardzo przejęta. Jednak może liczyć na wsparcie mamy, która w Sopocie nie odstępuje jej na krok. Okazuje się, że Julia Wieniawa dostała jeszcze jedną propozycję związaną z tą imprezą. Dlaczego ją odrzuciła?

Julia Wieniawa jest nie tylko aktorką, ale również piosenkarką. Celebrytka nagrała już kilka dobrze przyjętych singli, w tym najnowszy pt. "Nie muszę". Julia Wieniawa zapowiada także, że pracuje nad swoją solową płytą. Fani jej talentu liczyli na to, że usłyszą swoją ulubienicę na scenie w Sopocie. Niestety, Julia Wieniawa nie zaśpiewa dla nich w Operze Leśnej.

Otrzymałam taką propozycję w tym roku, ale stwierdziłam, że dwie tak stresujące role jednego dnia to może być po prostu dla mnie za dużo. Bardzo lubię wyzwania, ale czasami też muszę mierzyć swoje siły na zamiary i bałam się, jeżeli będę prowadziła festiwal, co już dla mnie ogromnym stresem, to nie dałabym rady jeszcze zaśpiewać - powiedziała gwiazda w rozmowie z "Super Expressem".