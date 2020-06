Julia Wieniawa spotyka się z aktorem "Rodzinka.pl"?!

Julia Wieniawa jeszcze niedawno spotykała się z Baronem po rozstaniu z Antkiem Królikowskim, potem podejrzewano ją o romans z Maciejem Musiałowskim - okazało się jednak ostatecznie, że Julka i Maciek znają się od dzieciństwa i nie łączy ich nic poza przyjaźnią. Teraz nowe doniesienia mówią o tym, jakoby Wieniawa spotykała się z... Maciejem Musiałem! Ile w tych plotkach jest prawdy?

Julia Wieniawa i Maciej Musiał są razem?

Tygodnik "Twoje Imperium" podaje, że Julia Wieniawa i Maciej Musiał znany m.in. z grania w serialu "Rodzinka.pl" czy współprowadzenia show "The Voice Kids", imprezowali ostatnio razem na Placu Zbawiciela, po czym mieli udać się do mieszkania aktorki. To miałoby świadczyć o tym, że Julia i Maciej są razem! Jaka jest prawda?

Pudelek.pl dotarł do informacji, że Julia i Maciej rzeczywiście razem imprezowali, ale nie byli sami - to była duża impreza w gronie znajomych:

Oczywiście spędzili ze sobą wieczór i imprezowali potem w domu Julii, ale wraz z innymi ludźmi, nie byli sami. To była zwykła impreza na mieście, która przerodziła się w domówkę, nic ich nie łączy - twierdzi źródło Pudelka.

Bardzo żałujemy, że nic więcej na razie z ich relacji się nie zrodziło. Myślicie, że Julia i Maciej mogliby stworzyć udany związek? Przyznajemy, że byliby z pewnością jedną z najatrakcyjniejszych par w polskim show-biznesie :-)

East News

Wcześniej spotykała się z Antkiem Królikowskim. To był długi i poważny związek.

Instagram

Przez chwilę podejrzewano ją o romans z Maciejem Musiałowskim. Oboje jednak wszystkiemu zaprzeczyli.