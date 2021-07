Julia Wieniawa w ostatnim czasie pokazuje się w coraz odważniejszych stylizacjach. O ile jej codzienne zestawy są dosyć klasyczne, o tyle na czerwonym dywanie gwiazda potrafi zaskoczyć. Nie boi się eksponować ciała i chwali się figurą, nad którą cały czas pracuje, czego dowodzą zdjęcia zrobione podczas treningów. Tym razem gwiazda serialu " Zawsze warto " wybrała bardzo seksowny kombinezon. Wygląda doskonale, ale jej fani zwrócili podobieństwo do innej polskiej aktorki. Zobaczcie, o kogo chodzi! Julia Wieniawa w czarnym kombinezonie Młoda gwiazda opublikowała na Instagramie swoje nowe zdjęcie w skórzanym kombinezonie polskiej marki Epuzer. To nie pierwszy raz, kiedy aktorka wybiera ich projekty. Widać, że czuje się w nich (i wygląda!) doskonale. Seksowna stylizacja z błyszczącymi dżetami i ozdobnymi guzikami nie potrzebuje dodatków. Sami spójrzcie! Wyświetl ten post na Instagramie. 🖤 we must be strong and walk with our head up. #independent #strong #powerful Post udostępniony przez Julia Wieniawa-Narkiewicz (@juliawieniawa) Paź 14, 2019 o 7:32 PDT Fanki są zachwycone stylizacją Julii Wieniawy, ale obok komplementów dotyczących stroju zauważyli coś jeszcze! Okazuje się, że niektórzy obserwatorzy pomylili gwiazdę... z Weroniką Rosati. Nie od dziś wiadomo, że obie aktorki zaprzyjaźniły się na planie serialu "Zawsze warto", a ostatnio pojawiła się informacja, że mama Wieniawy została menadżerką Weroniki Rosati . Z klasą, pięknie ♥️ Jej myślałam, że to P. Weronika Rosati 😊 Wyszłaś podobnie do Weroniki Rosati😍😘 Jak...