Wygląda na to, że Julia Wieniawa razem z jurorami "Top Model" - Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim spędziła ostatnio naprawdę miły czas. Paparazzi przyłapali gwiazdy pod jednym z warszawskich lokali. Cała trójka wyglądała na bardzo zadowoloną i również czule żegnała się po zakończonym spotkaniu. Ostatnio Julia Wieniawa gościła na planie "Top model". Czyżby praca na planie show zmotywowała całą trójkę do wspólnego wyjścia i zabawy? Zobaczcie sami!

Julia Wieniawa imprezowała z Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim! Widać, że świetnie się bawili!

Chociaż Julia Wieniawa ma dopiero 21 lat, to już zdążyła zrobić oszałamiającą karierę. Aktorka fantastycznie radzi sobie w polskim show biznesie - filmy, seriale, programy telewizyjne i kampanie reklamowe pozwoliły jej dorobić się fortuny. Ostatnio nawet gwiazda pozwoliła sobie na zakup kolejnego, luksusowego mieszkania na samym szczycie apartamentowca. Za chwilę rusza również "Taniec z gwiazdami" z jej udziałem, a do tego zobaczymy ją w najnowszym sezonie "Top Model". Julia Wieniawa to zdecydowanie jedno z najbardziej gorących nazwisk polskiego show biznesu!

Na szczęście w natłoku obowiązków, Julia Wieniawa znajduje również czas na chwilę relaksu i zabawy. Ostatnio paparazzi przyłapali aktorkę na spotkaniu z Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim! Widać, że cała trójka świetnie się bawiła, a dobre humory nie opuszczały ich nawet na chwilę. Oczywiście nie zabrakło tam również paparazzi, którzy przyłapali jurorów "Top model" z piękną aktorką. Zobaczcie jak wyglądali!

Julia Wieniawa na spotkanie z przyjaciółmi wybrała marynarkę w biało - czerwone paski, sneakersy Fila na grubej podeszwie oraz czarną, małą torebkę. Całość wygląda naprawdę modnie i stylowo!

Widać, że cała trójka spędziła naprawdę miły czas na wspólnym spotkaniu!

Po wspólnej imprezie, Julia Wieniawa czule pożegnała się z przyjaciółmi i wysyłała im buziaki.

Spodziewaliście się, że Julia Wieniawa ma takie dobre relacje z Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim?