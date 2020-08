Julia Wieniawa idzie jak burza, ma 21 lat i własny biznes! Dziś ogłosiła: "Marzenia naprawdę się spełniają" 

Julia Wieniawa stworzyła własną markę kosmetyczną! Okazuje się, że młoda gwiazda już od wielu miesięcy pracowała nad własnym biznesem i właśnie dziś, za pośrenictwem Instagrama ogłosiła, że wkrótce odbędzie się premiera jej kosmetyków.

Jak nazywa się marka stworzona przez Julię Wieniawę?

Julia Wieniawa otwiera własny biznes

Julia Wieniawa ma dopiero 21 lat, ale już należy do grona najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. O młodej aktorce zrobiło się głośno, kiedy dołączyła do obsady serialu "Rodzinka.pl", a dziś ma na swoim koncie role w wielu hitowych produkcjach takich jak: "Sala samobójców. Hejter", "W lesie dziś nie zaśnie nikt" czy w "Kobietach mafii". Młoda gwiazda skupia się nie tylko na karierze aktorskiej, ale również co jakiś czas wydaje nowe single, które szybko stają się prawdziwymi hitami. Już od września fani będą mogli również oglądać Julię w programie "Taniec z Gwiazdami".

Teraz jednak okazuje się, że Julia Wieniawa postanowiła zrobić coś więcej i właśnie poinformowała, że założyła własną firmę kosmetyczną - Jusee Cosmetics!

Jakiś czas temu publikowałam na stories zajawkę o moim najważniejszym projekcie w życiu.

Wreszcie nadszedł ten dzień, w którym mogę się pochwalić o co chodziło.

Mam 21 lat i właśnie otworzyłam swoją własną markę kosmetyczną @jusee_cosmetics 😈

Marzenia naprawdę się spełniają.

Co to za kosmetyki? Wkrótce dowiecie się więcej.

A tymczasem... #staytuned #JUSEE- napisała na Instagramie.

Internauci ruszyli z gratulacjami i już czekają na kosmetyki Jusee.

- Brawo!!!

- Super 🎉 oby ceny tez były przystępne ❤️

- Gratuluje :) marzenia są po to by je spełniać ;) czekam na kosmetyki 😄

- Brawo Julka ❤️ idziesz jak Burza 🔥🔥🚀🚀🚀🚀🚀- czytamy w komentarzach.

Julia Wieniawa w odpowiedzi na pytania internautów zapewniła, że jej kosmetyki nie są testowane na zwierzętach, a ich ceny mają być przystępne.

Brawo! Gratulujemy i również czekamy na kosmetyczne nowości od Julii Wieniawy!

