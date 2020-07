Julia Wieniawa idzie jak burza! Gwiazda "Rodzinki.pl" kupiła kolejne mieszkanie w Warszawie

Julia Wieniawa szykuje się do przeprowadzki? Według najnowszych doniesień "Faktu" młoda gwiazda, która zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl", właśnie kupiła trzecie mieszkanie w Warszawie!

Dlaczego Julia Wieniawa chce się wyprowadzić ze swojego apartamentu w starej kamienicy, który kupiła ponad dwa lata temu?

Julia Wieniawa inwestuje w nieruchomości

Choć Julia Wieniawa ma zaledwie 21 lat to dziś należy do grona najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Drzwi do sławy otworzyła jej rola w hitowym serialu "Rodzinka.pl" w którym grała u boku m.in. Małgorzaty Kożuchowskiej i Tomasza Karolaka. Z czasem mogliśmy podziwiać ją m.in. w filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii" czy w nagrodzonym TeleKamerą serialu "Zawsze warto".

Za pierwsze zarobione pieniądze Julia Wieniawa kupiła soie wymarzone mieszkanie w starej kamienicy w Warszawie. Po kilku miesiącach remontu aktorka wyprowadziła się od rodziców i zamieszkała sama. Na początku 2020 okazało się, że Julia ma również drugie mieszkanie.

Mieszkanko jest jeszcze puste, dopiero je urządzam. Chcę, żeby było troszkę boho, troszkę retro, nowocześnie - mówiła podczas jednej z relacji na InstaStories.

Teraz okazuje się, ze Julia Wieniawa kupiła kolejne mieszkanie! Dlaczego podjęła decyzję o przeprowadzce?

Julka kocha swoje mieszkanie w kamienicy, ale poczuła, że potrzebuje większej przestrzeni. Dlatego kupiła nowoczesne mieszkanie w apartamentowcu na wysokim piętrze. Jest przeszczęśliwa i już niedługo zaczyna przeprowadzkę - zdradza informator "Faktu.

My już czekamy na zdjęcia z nowego apartamentu gwiazdy!

Zobacz także: Wielki sukces nowego singla Julii Wieniawy "SMRC"! W takiej mrocznej wersji jeszcze jej nie słyszeliście!

Według doniesień medialnych Julia Wieniawa kupiła kolejne mieszkanie.

Instagram

Młoda gwiazda już wkrótce ma przeprowadzić się do nowego apartamentu.