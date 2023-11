Wiktoria Gąsiewska i Julia Wieniawa spędziły ostatnio weekend na Mazurach, gdzie wraz z innymi gwiazdami zostały zaproszone przez jedną z marek znanych zegarków. Na Instagramach młodych aktorek nie zabrakło relacji z tego wydarzenia (obie miały szanse latać szybowcem), choć jeden z internautów zauważył, że Gąsiewska i Wieniawa w ogóle nie spędzają czasu razem. Zapytał więc wprost, czy są skonfliktowane! Co odpowiedziała Wiktoria?

Wiktoria Gąsiewska i Julia Wieniawa mają konflikt?

O tym, że gwiazdy "rodzinki.pl" mają ze sobą konflikt, plotkuje się od dawna. Nie da się ukryć, że są dwiema najpopularniejszymi aktorkami młodego pokolenia, a więc rzeczywiście mogą rywalizować o popularność, role, kontrakty reklamowe... Obie jednak w wywiadach zapewniały, że się lubią i nie ma mowy o żadnym konflikcie. To nie wystarcza im fanom. Pewna internautka zauważyła, że na wspólnym wyjeździe panie spędzają czas oddzielnie, choć grają w jednym serialu. Ponadto, zarzuciła Wiktorii usunięcie komentarza, w którym padło pytanie o Julię. Co na to Gąsiewska?

Na głupie pytania nie odpowiadam, szkoda czasu - ucięła szybko gwiazda, stanowczo dementując informacje o konflikcie.

Jeszcze kilka miesięcy temu Wiktoria w rozmowie z Party.pl opowiadała o tym, że z Julią spędzają czas tylko na planie serialu, gdyż prywatnie kompletnie nie mają na to czasu.

Nie czujemy, przynajmniej ja nie czuję, rywalizacji. Wydaję mi się, że show biznes jest na tyle duży, że pomieści mnie i Julkę - odpowiedziała z uśmiechem.

Gra na planie tego samego serialu nie musi oznaczać więc przyjaźni, ale brak wspólnych fotek nie musi oznaczać konfliktu, prawda?

Podczas wyjazdu dziewczyny zrobiły sobie dość podobne zdjęcia!

Na co dzień grają razem w rodzince.pl.