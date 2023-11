1 z 5

Kiedy jest się osobą publiczną trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nigdy nie wiadomo kiedy w pobliskich krzakach kryją się zakamuflowani paparazzi. Przekonała się o tym właśnie Julia Wieniawa, którą sfotografowano na warszawskiej w biało-czerwonej stylizacji. W prawej dłoni 19-latka ściska papierowy kubek z kawą, natomiast w lewej trzyma coś, co ewidentnie jest scenariuszem. „Nie czekaj" głosi tytuł kilkudziesięciostronicowego dokumentu opatrzonego nazwiskiem aktorki. Czyżby nowy serial?

Może tak być, szczególnie, że Wieniawa parę godzin temu wrzuciła na swój Instagram opatrzone hashtagiem #newproduction zdjęcie, na którym spogląda znad otwartego scenariusza.

Ale (poza sekretnym scenariuszem) spotkaliśmy się tu po to, żeby porozmawiać o stylizacji aktorki. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

