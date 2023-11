1 z 8

Te zdjęcia rozgrzeją Was nawet w najchłodniejszy dzień! Julia Wieniawa i Antek Królikowski uciekli przed polską zimą w ciepłe kraje. Młodzi aktorzy przywitali 2018 roku na Dominikanie i... nadal nie wrócili! ;) Zakochani wciąż relacjonują swój pobyt na rajskiej wyspie na Instagramie, czym wprawiają w niemałe osłupienie (a może nawet i lekką zazdrość?;)) swoim fanów. Są młodzi, piękni, zaparzeni w siebie do szaleństwa, a do tego wypoczywają w niesamowitej scenerii. Ach, my nie możemy się napatrzeć!

Zobaczcie zdjęcia! Możecie zrezygnować z gorącej herbaty, te fotki rozgrzeją Was znacznie bardziej! ;)

