Julia Wieniawa chwali się zdjęciami z sylwestrowej imprezy. "Dziś kac day"

Wygląda na to, że dla Julii Wieniawy sylwestrowa noc była pełna szaleństwa. Jedna z największych gwiazd w polskim show-biznesie weszła w nowy rok u boku przyjaciół i swojego ukochanego Nikodema Rozbickiego. Aktorka postanowiła podzielić się z fanami przebiegiem imprezy, a w jej mediach społecznościowych ukazało się nie tylko zdjęcie, na którym trzyma w ustach cygaro, ale również nagranie na którym jest kompletnie pijana! Zobaczcie to zanim zniknie.

Julia Wieniawa szaleje na sylwestrze. Do sieci trafiło nagarnie, na którym jest pijana!

Julia Wieniawa 2020 rok może zaliczyć do naprawdę udanych. Gwiazda nie tylko odnalazła w nim nową miłość, ale również prężnie realizowała się zawodowo, a nawet otworzyła swoje dwie marki! Czy 2021 będzie dla niej równie udany? Nie mamy żadnych wątpliwości, choć póki co jedyne co wiemy, to to, że aktorka wchodzi w niego z odrobinę ciężką głową. Jak się okazuje, Julia Wieniawa dała się porwać sylwestrowej nocy, którą spędziła na domówce w otoczeniu przyjaciół i swojego chłopaka. Na szczęście postanowiła podzielić się z nami tym, co działo się podczas imprezy!

Oczywiście by dobrze wejść w nowy rok, Julia Wieniawa zadbała o swoją stylizację. Trzeba przyznać, że w małej czarnej z bufkami i szpilami w grochy prezentowała się naprawdę zjawiskowo. Oczywiście podczas szampańskiej zabawy nie zabrakło wygłupów i czasu na sesję z przyjaciółkami. Gwiazda postanowiła uwiecznić również siebie i Nikodema Rozbickiego a na jej InstaStory pojawił się polaroid, na którym para pozuje w czułych objęciach, a krótki podpis "My love" mówi sam za siebie. Jednak to, co najlepsze dopiero przed nami! Na kolejnym ujęciu widzimy Julię Wieniawę, która pali cygaro! Jak widać w połączeniu z alkoholem może wywołać ból głowy, a aktorka bez bicia postanowiła przyznać się, że dziś odczuwa kaca.

No dobra dziś kac day, więc dołączam do challangu - napisała publikując dzisiejszą relację.

Jak się okazuje, aktorka postanowiła wziąć udział w grze, która w ostatnim czasie jest bardzo popularna w mediach społecznościowych i polega na publikowaniu zdjęć lub nagrań, o które proszą fani. Nieoczekiwanie Julia Wieniawa wstawiła filmik, na którym jest pijana, a pochodzi on właśnie z wczorajszej sylwestrowej nocy. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy...

Julia Wieniawa podzieliła się z fanami zdjęciami z sylwestra!

Gwiazda spędziła go z przyjaciółmi i chłopakiem. Oczywiście nie zabrakło zdjęć zakochanych. Na jednym z nich aktorka pozuje z cygarem!

Nieoczekiwanie pojawiło się nagranie, na którym Julia Wieniawa jest pijana! Lepiej zobaczcie je zanim zniknie...