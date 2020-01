Julia Wieniawa zniknie z show-biznesu po "Tańcu z Gwiazdami"! Zdradziła plany

Julia Wieniawa chce sobie zrobić przerwę od show-biznesu? Młoda aktorka zdradziła swoje plany! Julia Wieniawa już od kilku lat należy do gron najpopularniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Chociaż pod koniec ubiegłego roku świętowała dopiero 21. urodziny to swoim koncie ma już role w kilku naprawdę hitowych produkcjach. Ostatnio okazało się, że Julia Wieniawa wystąpi również w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Teraz okazuje się, że po zakończeniu swojej przygody w "Tańcu z Gwiazdami" Julia Wieniawa chce zniknąć z mediów! Dlaczego? Zobaczcie, co zdradziła w najnowszym wywiadzie!

Julia Wieniawa pojawiła się ostatnio w studiu Radia Zet i wzięła udział w programie "Nie Mam Pytań". Młoda gwiazda w rozmowie z Szymonem Majewskim odpowiedziała na komentarze internautów, którzy zarzucają jej brak wykształcenia aktorskiego.

Co ciekawe, aktorka chwilę później przyznała, że po zakończeniu swojej przygody w "Tańcu z Gwiazdami" chce rozpocząć naukę w szkole aktorskiej! Julia Wieniawa zdradziła, że chce sobie zrobić przerwę od życia w mediach.

Za chwilę show-biznesowo nie będzie mi się chciało robić więcej. No bo co? Po "Tańcu z Gwiazdami".... Już byłam na tylu okładkach itd., polubiłam to, ale już mam przesyt i myślę, że po "Tańcu z Gwiazdami" pójdę do szkoły i zrobię sobie przerwę na pewno medialną, pracować zawsze mogę w serialach. Medialną przerwę potrzebuje moje ciało, moja dusza. To będzie idealny moment, żeby się do tej szkoły się przygotować i do niej pójść- Julia Wieniawa zdradziła w rozmowie z Szymonem Majewskim.