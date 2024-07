Trochę zelżały, ale w czwartek mają wrócić. Letnie upały! Zapytaliśmy więc, jak gwiazdy serialu "Pierwsza miłość" radzą sobie z temperaturą. Czy mają już dosyć gorącego lata? A może wręcz przeciwnie? Najbardziej zaskoczyła nas Julia Pogrebińska!

Ja uwielbiam np. prowadzić i czuć, że jestem mokra w tym samochodzie. Dla mnie to jest przyjemność, ta pogoda to jest absolutny ideał. W momencie kiedy jest 27 do 35 stopni to jest absolutnie dla mnie wytrzymałe. Jak jeszcze mieszkałam w Kazachstanie to czasem, latem były 42 stopnie Celsjusza. Wtedy moczyłam swoje prześcieradło w wodzie i spałam pod mokrym- przyznała Julia Pogrebińska.