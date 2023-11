Julia Chmielnik w latach 2009-2013 była żoną Huberta Urbańskiego. Doczekali się dwóch córek - Stefanii i Danuty. Jednak rozstawali się w atmosferze wielkiego skandalu. Urbański w trakcie rozwodu z żoną udzielił wstrząsającego wywiadu w Newsweeku, w którym oskarżał żonę o brak zainteresowania po śmierci jego ojca:

Co więcej - porównał ją do... filmowego Hannibala Lectera:

To jest takie uczucie, jakby się człowiek zderzył z rozpędzonym pociągiem. A do tego złość na siebie, że się tego wcześniej nie widziało. To jest tak, jakbyś się nagle obudziła obok swojego męża, spojrzała mu w oczy i zobaczyła w nich kogoś obcego, takiego Hannibala Lectera.Uświadamiasz sobie wtedy z przerażeniem, że on cały czas tam był