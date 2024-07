Jula należy do gwiazd młodego pokolenia, które wśród swoich odbiorców skupiają głównie młodzież w wieku gimnazjalnym. Taka publiczność ma wiele zalet, ale też wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Wokalistka zdaje sobie z tego sprawę i w przeszłości interweniowała już w sytuacjach, które zagrażały bezpieczeństwu jej wielbicieli. Przypomnijmy: Pedofile podszywają się pod Julę. Wykorzystują wiele dziewczynek

Piosenkarka chętnie też dyskutuje z fanami, odpowiada na ich pytania i prośby - wszystko to odbywa się oczywiście na Facebooku. Nie zawsze jednak takie dyskusje przebiegają w miłej atmosferze, a Jula mogła przekonać się o tym ostatnio, gdy poruszyła temat Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wokalistka pochwaliła pracę fundacji i potępiła wszystkich krytykujących Owsiaka.

Czasami myślę, że świat nie skończy się poprzez kataklizm, a przez ludzki jad. Widząc co się dzisiaj dzieje, człowiek boi się zrobić coś dobrego dla innych. Dzięki akcji Pana Owsiaka niezliczone dobro wpłynęło do potrzebujących. Zła energia, którą wysyłają wszyscy niezwykle wykształceni, mądrzy i nad "troskliwi" powróci kiedyś do nich ze zdwojoną siłą. Zbyt mało edukacji, praktyki życia w kulturze i tolerancji dla innych wylewa się dziś hektolitrami. Dziękuję mimo to za istnienie takich ludzi jak Pan Owsiak, bo od takich ludzi powinniśmy uczyć się dziś dobra w czystej postaci - napisała.

Odzew na jej post był ogromny, ale wśród komentarzy znalazło się mnóstwo negatywnych opinii, zarówno pod adresem Owsiaka, jak i samej Juli. Fani zarzucili jej, że nie ma wystarczającej wiedzy na ten temat i wywyższa się ze swoją opinią tylko dlatego, że jest gwiazdą. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Nasza wymiana zdań nie ma najmniejszego sensu. Pan Owsiak nie musi pokazywać rozliczeń i nikt nie ma prawa rozliczać kogokolwiek. Kiedyś zrobi to Bóg. Jeśli chodzi o moją karierę to myślę, że jeszcze daleko Ci do jej przeanalizowania. Skoro nie czytałaś kluczowych rzeczy nie rozumiem dlaczego się wypowiadasz. Nie muszę się przed Tobą spowiadać ani szykować dla Ciebie argumentów. Siedź na stołku reszty się domyśl, ale nie obrażaj ludzi na temat których nie masz najmniejszego pojęcia. Widzę, że już dawno zapisałaś się do grupy wsparcia "WSZYSCY SĄ PE". Życzę Ci trochę wiary w takich ludzi, bo jak będziesz kiedyś staruszką będziesz modlić się do Boga o choćby kroplę pomoc - odpisała wkurzona.