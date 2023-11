4 z 7

W trakcie koncertu Beata Kozidrak oddała również hołd swojemu bratu, Jarosławowi, który był współzałożycielem grupy i to on namówił ją do śpiewania. Mężczyzna zmarł 12 czerwca w wieku 63 lat w wyniku wielu chorób, które go dotknęły.

Zobacz: Są wyniki sekcji zwłok Jarosława Kozidraka! Już wiadomo, dlaczego zmarł brat Beaty Kozidrak!