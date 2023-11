Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) z "M jak miłość" zakończy związek z Leszkiem (Sławek Uniatowski)? Chodakowska po śmierci ukochanego męża bardzo długo nie mogła poradzić sobie z tak wielką stratą i nie wyobrażała sobie życia u boku innego mężczyzny. Wszystko zmieniło się, kiedy poznała przystojnego milionera, Leszka Krajewskiego. Joasia od samego początku zwróciła na niego uwagę, a z czasem narodziło się między nimi uczucie.

Niestety, jak już wiemy, sielanka nie trwała zbyt długo... Jakiś czas temu okazało się, że była partnerka Leszka jest z nim w ciąży. Milioner ukrywał ten fakt przed Joasią, ale Nina (Agnieszka Judycka) powiedziała jej, że spodziewa się dziecka. Czy teraz Chodakowska postanowi rozstać się z Leszkiem?

Joasia ucieknie przed Leszkiem w "M jak miłość"

Jak informuje portal superseriale.se.pl, już w 1470. odcinku "M jak miłość" dojdzie do ostrej kłótni między Joasią a Leszkiem. Chodakowska będzie wściekła na Krajewskiego za to, że nie powiedział jej o ciąży byłej partnerki. Po awanturze zrozpaczona Joasia postanowi wyjechać do Grabiny, żeby uciec przed Leszkiem. Chodakowska nie będzie się jednak spodziewać tego, że Wojtuś (Feliks Matecki) zdradzi milionerowi, gdzie się ukrywają. Według doniesień portalu Leszek zdecyduje się na poważną rozmowę z Niną i powie jej, że nie chce z nią być, a później wyruszy do Grabiny! Milioner będzie prosił Asię o wybaczenie.

Czy Chodakowska wybaczy Leszkowi? A może raz na zawsze zakończy związek z milionerem? Tego dowiemy się już wkrótce!

Joasia urządzi Leszkowi ostrą awanturę

Czy Leszek odzyska Joasię?

